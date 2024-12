Os dois nomes descartados e o técnico que segue na lista do Grêmio

Luis Castro e Thiago Carpini não estão na lista de profissionais avaliados pelo Grêmio para técnico do clube neste momento. A direção gremista segue conversando com profissionais cotados para o cargo , mas o anúncio não deverá ocorrer nesta segunda-feira (16).

Além disso, um dos profissionais que segue na lista do Grêmio é Fábio Carille, que estava no Santos nesta temporada. No seu currículo, o técnico conta com o título brasileiro de 2017 pelo Corinthians.