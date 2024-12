Quanto o Inter ganhará com a venda de Palacios para o Boca Juniors

Ex-Inter, Carlos Palacios já está em Buenos Aires e foi anunciado como novo reforço do Boca Juniors . A venda foi feita pelo Colo-Colo por US$ 4,8 milhões (R$ 28,8 milhões).

O valor da negociação será dividido entre Colo-Colo, Vasco e empresários do atleta. O Vasco ficará com US$ 2,4 milhões (R$ 14,4 milhões), pois tinha 50% dos direitos econômicos.