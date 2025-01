As três propostas do Cruzeiro para contratar Renato Portaluppi

O anúncio de Renato Portaluppi como técnico do Cruzeiro poderá ocorrer nesta terça-feira (28) . Este é o prazo que as duas partes estabeleceram para o final da negociação. A proposta final já foi feita , e durante o dia o profissional dará a resposta definitiva.

O detalhe é que esta é a terceira oferta do Cruzeiro para o técnico nos últimos meses. Em 2024 foram duas tentativas. Como o Grêmio estava em situação difícil no Campeonato Brasileiro, Renato optou em não aceitar os convites.

Agora, depois do descanso do início do ano, a situação deverá ser diferente. E a curiosidade é que o Cruzeiro, como o Grêmio, está na Copa Sul-Americana.