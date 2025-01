Fernando Diniz é demitido, e Renato Portaluppi é favorito a assumir o Cruzeiro

Renato deixou o Grêmio no fim de 2024.

Ex-Grêmio, Renato Portaluppi é o favorito para assumir o comando técnico do Cruzeiro . A informação é do ge.globo.

Isso porque, no início da manhã desta segunda-feira (27), Fernando Diniz foi demitido pelo clube mineiro. Com isso, o nome do comandante gaúcho ganha força.