Alan Patrick comenta dificuldade do Inter em abrir o placar contra o São José: "É um jogo de paciência"

Alan Patrick fez o primeiro gol do Inter no jogo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter somou três pontos diante do São José nesta terça-feira (28) pela terceira rodada no Gauchão. Contudo, a dificuldade em abrir o placar mesmo com um atleta a mais desde o primeiro tempo foi tônica da partida colorada.

O time do técnico Roger Machado esteve passou a ter vantagem numérica aos 14 minutos. Jhonata Varela foi expulso após entrada em Alan Patrick.

Os gols do Inter saíram aos 43 e 48 minutos do segundo tempo, com Alan Patrick e Johan Carbonero, respectivamente.

O camisa 10 comentou sobre a atuação colorada na saída do gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, após a vitória por 2 a 0.

— Fico muito feliz pela vitória. A gente estava com dificuldade para furar a defesa deles, e o pênalti acabou desbloqueando. A equipe deles se colocou toda atrás. É difícil. É um jogo de paciência. Às vezes, as condições do campo não ajudam. A nossa equipe é de posse de bola — afirmou Alan Patrick.

O Inter volta a campo no próximo domingo (2), às 20h30min. O adversário será o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Gauchão.