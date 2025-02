Avaliação preliminar de Alan Patrick causa alívio no Inter

A avaliação preliminar realizada em Alan Patrick trouxe alívio ao Inter. Substituído no segundo tempo da vitória sobre o São Luiz, em Ijuí, na noite desta quarta-feira (12) , o camisa 10 foi examinado pelos médicos do clube que diagnosticaram um inchaço no tornozelo direito, caracterizando uma entorse. Porém, está descartando algo mais grave.

Confirmada a notícia, o meia ficaria de fora do confronto com o Monsoon, no próximo sábado (15), no Beira-Rio, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. Por outro lado, estaria à disposição do técnico Roger Machado para as semifinais do campeonato estadual.