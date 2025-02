Inter aguarda exame para descartar lesão ligamentar no tornozelo de Alan Patrick

Meia se machucou no segundo tempo da vitória sobre o São Luiz, nesta quarta-feira. Max Peixoto / Especial

O Inter irá submeter Alan Patrick a um exame de imagem para descartar lesão ligamentar no tornozelo direito. Na noite desta quarta-feira (13), o camisa 10 deixou o gramado em Ijuí, na vitória sobre o São Luiz, com suspeita de entorse no tornozelo direito.

Ainda que se confirme a hipótese levantada pelo departamento médico colorado, o meia pode ficar afastado entre uma semana e 10 dias, o que lhe tiraria da semifinal do Gauchão. A partida não tem data, local ou adversário definidos, mas deverá ser disputada no fim de semana que vem.

Caso o resultado do exame aponte uma situação mais grave, o capitão colorado perderia o restante do campeonato estadual e a abertura do Brasileirão.

O lance que gerou a contusão ocorreu no final da segunda etapa. De forma imediata, Alan Patrick foi substituído e, no banco de reservas, colocou gelo no local. Porém, teve de ser carregado até o vestiário do Estádio 19 de Outubro.

— O jogador do São Luiz tirou a bola por trás e o Alan não vendo, chutou o calcanhar e fez uma torção, analisando e conversando com ele rapidamente na beira do campo. Vamos esperar. É cedo ainda, mas não sei se vai ter condições para o final de semana — comentou o técnico Roger Machado.

Já garantido na próxima fase do Gauchão, o Inter disputa com o Juventude (que tem um ponto a menos) a liderança da classificação geral. O posto renderá a vantagem de decidir em casa os mata-matas. Na última rodada, o Colorado receberá o Monsoon, no Beira-Rio, enquanto o time da Serra visitará o Pelotas. Os dois confrontos ocorrem às 16h30min de sábado (15).