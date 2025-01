Renato deixou ao Grêmio no fim de 2024.

Renato Portaluppi não deve ser o técnico do Cruzeiro . O ex-Grêmio havia acertado com o clube mineiro, mas uma reviravolta aconteceu nesta terça-feira (28).

Com isso, o Cruzeiro segue no mercado em busca de um substituto para Fernando Diniz.

