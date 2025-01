O valor exato que o Grêmio irá pagar para contratar Lucas Esteves

Jogador de 24 anos foi um dos destaques do time baiano na temporada passada. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O Grêmio está fechando a contratação de Lucas Esteves, lateral-esquerdo do Vitória. O atleta tinha contrato com clube baiano até o final deste ano e, com isso, o Tricolor optou por pagar a multa rescisória do jogador para contratá-lo. A situação, no entanto, pode tornar-se complicada.

Conforme apurado pela coluna, o Grêmio desembolsará US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) para ter Lucas Esteves. A direção gremista depositará em parcela única o valor da multa ao Vitória.

A contratação, portanto, é em definitivo. No entanto, ainda não se sabe o tempo do vínculo entre o lateral e o Tricolor, mas, ao que tudo indica, será pelo menos de duas temporadas.

O jornalista Venê Casagrande chegou a informar que o Vitória teria devolvido esse dinheiro, já depositado pelo Grêmio. No entanto, os dirigentes gremistas garantem que a negociação está encaminhada e sem riscos.

Com este possível imbróglio, a negociação pode ser resolvida na Justiça. Inclusive, já há uma ação na Câmara Nacional de Resolução Disputas (CNRD), da CBF, feita pelo procurador do atleta contra o Vitória, pedindo o desligamento do jogador.

O jogador de 24 anos iniciou a carreira no Palmeiras. Depois foi emprestado ao Colorado Rapids, dos EUA, e atuou no Fortaleza e Atlético-GO. Em 2024, se destacou no Vitória, com 51 jogos, dois gols e quatro assistências.

Lucas Esteves chega para ser o titular gremista na posição. Assim, Mayk e Pedro Gabriel ficam como alternativas.

Colaborou: Leonardo Bender