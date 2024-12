Compositor construiu uma carreira sólida, marcada por parcerias com artistas como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Diogo Nogueira. Instagram / Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música Million Years Ago, da cantora britânica Adele, seja retirada de plataformas digitais. Isso significa que a canção não pode ser comercializada ou reproduzida sem autorização do compositor brasileiro Toninho Geraes.

Proferida pelo juiz Victor Agustin Cunha, a decisão apontou "quase integral consonância melódica" entre a faixa lançada por Adele em 2015 e o clássico samba Mulheres, composto por Geraes e eternizado na voz de Martinho da Vila em 1995.

Conforme o jornal Folha de São Paulo, as plataformas digitais deverão retirar a música imediatamente de seus catálogos. Ainda segundo a sentença, especialistas analisaram as canções e identificaram "indisfarçável simetria" entre as melodias.

Apesar da determinação, a exclusão da música só terá efeito após a notificação oficial das plataformas, em um prazo ainda indefinido.

Entenda o processo

Em fevereiro deste ano, Toninho Geraes entrou com uma ação judicial contra Adele, o produtor da faixa, Greg Kurstin, e três gravadoras — incluindo Sony e Universal —, pedindo uma indenização de R$ 1 milhão e os direitos autorais de Million Years Ago.

O valor exato da indenização, porém, depende de dados sigilosos de vendas e audiência, que só poderão ser acessados com mandado judicial.

Antes de recorrer à Justiça, o advogado de Geraes, Fredímio Trotta, tentou um acordo extrajudicial com Adele e suas gravadoras, mas não obteve resposta. As gravadoras argumentam que não participaram da composição, apenas da distribuição.

Procurada pela Folha, a Sony Music, gravadora que representa a artista, não comentou o caso até a publicação desta reportagem.

Quem é Toninho Geraes?

Nascido em Belo Horizonte, em 14 de março de 1962, Toninho Geraes é um dos grandes nomes do samba brasileiro. Radicado no Rio de Janeiro desde 1979, o compositor construiu uma carreira sólida, marcada por parcerias com artistas como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Diogo Nogueira.

Com mais de 200 canções gravadas, Geraes é reconhecido por transformar temas do cotidiano em sambas sofisticados e envolventes. Entre seus maiores sucessos estão as músicas Mulheres e Seu Balancê, além de colaborações como Uma Prova de Amor, com Nelson Rufino, e Alma Boêmia, com Paulinho Rezende.

Mesmo com uma discografia que inclui seis álbuns autorais, Toninho Geraes alcançou maior visibilidade como compositor. Mulheres, por exemplo, tornou-se um clássico do samba-canção, ganhando vida na voz de Martinho da Vila no disco Tá Delícia, Tá Gostoso (1995).

Compare as músicas de Adele e Toninho Geraes

Ouça Million Years Ago

Ouça Mulheres