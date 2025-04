"Me recuso a aceitar que acabou para mim": Preta Gil anuncia tratamento de câncer no Exterior

Preta Gil recebeu alta da unidade de terapia intensiva onde estava internada em 13 de março. Instagram / Reprodução

Após a alta hospitalar, Preta Gil apareceu nas telinhas neste domingo, durante o Domingão do Huck, na TV Globo. A cantora performou Brasil, tema da novela Vale Tudo, em tributo à madrinha Gal Costa, intérprete original da música.

No palco, Preta compartilhou que voltará ao Exterior para seguir seu tratamento contra o câncer.

— Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no Exterior, e é para lá que eu vou — afirmou Preta.

A cantora enfrenta um tratamento contra câncer colorretal desde janeiro de 2023 e passou por quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia complexa em dezembro para remoção de tumores. No procedimento, ela também precisou implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

No programa, ela também reconheceu os privilégios que possui em comparação com a grande maioria da população e que irá para fora buscar tratamento por conta disso. Preta manifestou o desejo de voltar ao Brasil curada e compartilhou planos.

— Quero voltar para cá, curada, e poder retomar tudo o que eu amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente —destacou ela.

Carinho do público

Preta expressou gratidão pelo apoio recebido dos familiares, amigos e fãs ao longo do tratamento contra a doença. Também enfatizou que o amor, respeito e carinho são mais poderosos que qualquer terapia.

— Não tem quimioterapia, radioterapia, cirurgia mais forte do que isso: amor, respeito, carinho. Eu tenho muita gratidão de poder estar passando por tudo isso que eu estou passando, que não é fácil, mas com apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade — concluiu.