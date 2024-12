Pachuca vence o Al Ahly nos pênaltis e enfrentará o Real Madrid na final da Copa Intercontinental

Algoz do Botafogo confirmou vaga na decisão ao bater o Al Ahly, em Doha, no Catar. KARIM JAAFAR / AFP

O Pachuca está na final da Copa Intercontinental 2024. A vaga foi confirmada na tarde deste sábado (14), após vitória por 6 a 5 nos pênaltis sobre o Al Ahly, depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O torneio está ocorrendo em Doha, no Catar.

Após o Clássico das Américas, quando o Pachuca eliminou o Botafogo com vitória por 3 a 0, a semifinal era chamada de Challenger Cup. O Al Ahly chegou até esta fase após vencer o Al Ain, pelo mesmo placar, no playoff da África, Ásia e do Pacífico.

No primeiro tempo, o Al Ahly, foi superior ao adversário, se aproveitando também do maior tempo sem atuar e do menor desgaste. Apesar disso, não conseguiu abrir o marcador.

Já na etapa final, o Pachuca equilibrou as ações. A melhora passou muito pelos pés do meia-atacante marroquino Oussama Idrissi, carrasco do Botafogo na fase anterior. Mas, a exemplo do primeiro tempo, o placar não sofreu alteração e a decisão da vaga foi para a prorrogação.

No tempo extra, o cansaço pesou, a partida caiu de rendimento e o 0 a 0 se manteve até a decisão por pênaltis. Nas cobranças, que chegaram até as alternadas, melhor para o Pachuca, que venceu por 6 a 5 e ficou com a vaga na final.

Esta é a primeira vez que o time mexicano decide um torneio de nível mundial. A competição equivale ao Mundial de Clubes da Fifa, que a partir de 2025 muda de formato.

O adversário do Pachuca na decisão da Copa Intercontinental será o Real Madrid. Conforme o regulamento, o adversário europeu, campeão da Champions League, já entrava direto na decisão da competição.

A final da Copa Intercontinental também acontece no Estádio 974, em Doha, no Catar. A partida será na quarta-feira (18), às 14h.

