Diretor jurídico do Grêmio defende SAF como futuro estratégico para o clube 

Luiz Paulo Germano entende que decisão deve ser amplamente discutida nos órgãos do clube.

O debate sobre SAF (Sociedade Anônima do Futebol) é a bola da vez no futebol brasileiro . Enquanto clubes como Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia aderiram ao novo modelo, outros como o Fluminense avançam neste sentido.

A possibilidade de transformar o Grêmio em uma SAF precisa ser amplamente debatida a partir de 2025 . É o que defende Luiz Paulo Germano, diretor jurídico do clube . Ele acredita que adotar um modelo de SAF pode posicionar o Grêmio como referência no futebol brasileiro e internacional , sem abrir mão de suas tradições e valores.

— Clubes como o Grêmio devem discutir a SAF com seriedade, buscando um modelo que combine aumento de competitividade com o controle rigoroso das decisões pelo próprio clube — entende Germano, ressaltando que a estruturação deve ser guiada por uma política de governança transparente, capaz de atrair investidores comprometidos com a segurança e os objetivos esportivos.