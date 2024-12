Ainda sem a presença de dois reforços, Caxias inicia terceira semana de pré-temporada 

O Caxias deu início à terceira semana de pré-temporada nesta segunda-feira (16). O grupo de atletas trabalhou em dois períodos, com direito a apresentação de um vídeo de algumas das ideias que Luizinho Vieira quer implementar no estilo de jogo grená em 2025.

Dos 19 reforços contratados pela direção grená, apenas dois ainda não se apresentaram. O volante Lorran, que chega do Brusque, e o lateral-esquerdo Kelvyn, ex-Chapecoense, são aguardados para o decorrer da semana no Estádio Centenário.

O primeiro teste do novo time grená de olho em 2025 será o jogo-treino diante do Avenida, no domingo (22), às 16h, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.