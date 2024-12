Caxias antecipa primeiro teste contra o Avenida

Técnico Luizinho Vieira está perto de confirmar primeira formação de time do Caxias de olho em 2025

O Caxias inicia nesta segunda-feira (16) a terceira semana de pré-temporada. Alguns atletas se apresentaram no dia 18 de novembro, enquanto que alguns reforços, como o lateral Kelvyn e o volante Lorran, devem iniciar os trabalhos com o elenco apenas nesta semana.

O departamento de futebol encaminhou três testes preparatórios para a disputa do Gauchão 2025. Dois deles diante do Caravaggio, de Santa Catarina, e um contra o Avenida.

E a partida com a equipe de Santa Cruz do Sul foi antecipada. Inicialmente marcada para segunda-feira (23), o desafio agora está confirmado para domingo (22), às 16h, no Estádio dos Eucaliptos. A tendência é de que o confronto tenha caráter de jogo-treino e não de amistoso, mas os clubes ainda não oficializaram.