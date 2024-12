Treinos intensos e chegada de reforço: saiba como está a pré-temporada do Caxias 

Preparador físico Tiago Cetolin comandando treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

Neste sábado (14), o Caxias encerra a segunda semana de pré-temporada com 20 treinos realizados durante um período de 12 dias. Os trabalhos seguem a todo o vapor sob o comando do técnico Luizinho Vieira e do preparador físico Tiago Cetolin.

— Literalmente, a gente começa a preparar esse carro para poder estabelecer o modelo de jogo de um time que tem essa mentalidade de ser protagonista — destacou o treinador grená.

O clube contratou 19 reforços para a próxima temporada. Dois ainda não se apresentaram. O lateral-esquerdo Kelvyn, que estava na Chapecoense, e o volante Lorran, do Brusque, ainda cumprem um período de férias, uma vez que a competição encerrou no final de novembro. A chegada de Lorran a Caxias do Sul está prevista para este final de semana.

A ênfase das atividades até o momento tem sido na condição física e trabalhos com bola em campo reduzido. A partir da próxima semana, o técnico Luizinho Vieira poderá começar a esboçar uma ideia inicial de formação de equipe. Afinal, no dia 23, o Caxias fará seu primeiro teste da pré-temporada diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul.