"Não vai faltar dedicação para honrar o manto do Caxias", afirma novo zagueiro

Alan atuou em 50 partidas pelo América-RN nas últimas duas temporadas. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias/Divulgação

A zaga do Caxias é um dos setores com o maior número de mudanças para a próxima temporada. Apenas o zagueiro Lucas Cunha permaneceu. O departamento de futebol contratou quatro novos atletas para o setor: Alisson, do Ferroviário; Douglas, do Botafogo-PB; Carlos Henrique, do Moreirense-POR e Alan, do América-RN. Este último foi apresentado oficialmente pelo clube na manhã desta sexta-feira (13).

— Quando eu recebi o convite, acredito que um mês e meio, dois meses atrás, eu fiquei muito feliz, muito contente, porque eu conhecia o clube, tinha amigos que passaram aqui, falaram muito da paixão do torcedor e da seriedade da direção, de todas as pessoas que envolvem o Caxias. Isso me motivou bastante pra aceitar o convite e não pensar duas vezes — admitiu o defensor de 23 anos.

No América-RN, o jogador entrou em campo 50 vezes nas últimas duas temporadas. Foram 34 partidas em 2024, com quatro gols marcados. Entre 2020 e 2021, Alan ainda teve passagem na base do Corinthians, nas equipes sub-20 e sub-23.

— O Corinthians foi uma oportunidade especial na minha vida, onde eu aprendi bastante como ser humano, como profissional. E fazer parte de uma instituição tão grande quanto o Corinthians, me dá muita força de vontade, muita coragem e determinação pra conquistar os objetivos do clube — destacou Alan.

O zagueiro assinou contrato com o Grená até o fim da Série C de 2025. Antes, o clube terá que disputar o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil. E para Alan, determinação em campo não vai faltar.