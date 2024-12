"Estamos trabalhando muito para que nosso objetivo seja subir de divisão", destaca volante do Caxias

Pedro Cuiabá atuou 25 vezes pelo Caxias em 2024, sendo 10 como titular. Porthus Junior / Agencia RBS

Não foi em 2024 que o volante Pedro Cuiabá se tornou um titular absoluto da equipe do Caxias. Mas tudo que a equipe passou na temporada serviu de experiência para o jogador de 22 anos se manter no elenco para 2025 e ficar na expectativa de fazer deste o melhor ano de sua carreira.

— Tivemos um pouquinho de dificuldade na Série C, a gente sabe tudo que o Estado passou, todas as dificuldades que enfrentamos, mas vale ressaltar também a permanência. Sabemos o quão difícil foi conseguir o acesso para a Série C, esse ano estamos trabalhando muito para que nosso objetivo seja subir de divisão e creio que como o trabalho está sendo bem feito, vamos conseguir alcançar nosso objetivo — destacou o jogador.

O volante é um dos oito jogadores que terminaram a Série C e que permanecem no grupo em 2025, mesmo com a grande reformulação promovida pelo departamento de futebol e que trouxe 19 reforços ao Estádio Centenário.

Contratado em definitivo após o fim de seu contrato com o Grêmio, Pedro Cuiabá permaneceu a maior parte do ano no banco de reservas. Foram 25 jogos, sendo 10 como titular. Ele tem contrato com o Caxias até o fim de 2025.

— Eu acho que eu mantive uma boa regularidade na temporada passada, a gente quer sempre estar jogando, quer sempre começar a partida. Eu fiz uma boa temporada, mantive bem a regularidade e espero esse ano fazer melhor ainda — apontou o volante que está empolgado com as ideias novas no estilo de jogo da equipe trazidas pelo técnico Luizinho Vieira.

— Ele já passou um pouquinho do estilo que ele gosta, de pressionar em cima, de marcar o adversário, de pressionar, de perder a bola e já querer recuperar de novo. Nosso primeiro contato com o Luizinho foi mais ou menos isso, eu acho que é um cara que vem para agregar e com certeza vai dar muito certo aqui com a gente.