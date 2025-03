Caxias perde para o Fluminense e se despede da Copa do Brasil

Caxias não conseguiu superar o Campeão da Libertadores de 2023. Luiz Erbes / Caxias / Divulgação

O Caxias buscou até o último minuto um gol para levar a partida contra o Fluminense para os pênaltis pela Copa do Brasil. O Grená entrou em campo na noite desta quarta-feira pela segunda fase do torneio nacional. Contudo, o time da Serra não conseguiu balançar as redes para ter mais uma chance de classificação. O time carioca venceu pelo placar de 2 a 1 e avançou à terceira etapa do torneio nacional. Ao fim do jogo, o torcedor aplaudiu o time, que não se intimidou diante de um gigante do país.

Agora, o Caxias foca as suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de uma longa pré-temporada, de quase dois meses, o técnico Luizinho Vieira terá quase 40 dias para preparar o Grená para a campeonato nacional. A estreia será diante do Floresta, no Centenário, no final de semana de 12 e 13 de abril.

O JOGO

O torcedor que chegou com 10 minutos de jogos não perdeu nenhuma situação de ataque. Os primeiros instantes da partida foram de estudos e trocas de passes, sem pressão de nenhum dos lados. Porém, aos 12, o time visitante teve a primeira chance clara do jogo. Em uma falha de marcação grená, o atacante Cano recebeu um toque de cabeça e finalizou para grande defesa do goleiro Victor Golas.

Com 20 minutos de jogo, o time de Mano Menezes já dominava o campo do Caxias. A estratégia Grená estava em buscar um contra-ataque, mas não conseguia encaixar uma oportunidade. Com espaços surgindo, o Flu chegou a mais uma finalização aos 23. Canobbio arriscou da entrada da área e o goleiro Grená catou no canto, rasteiro.

Faltando 15 minutos para o fim da primeira etapa, os comandados do técnico Luizinho Vieira conseguiram segurar o ímpeto do Tricolor, mas não por muito tempo. Com predomínio da partida retomado, Canobbio encontrou espaços pelo corredor esquerdo e cruzou para Cano. Sem marcação, o atacante só tocou para o gol. Festa da pequena torcida das Laranjeiras no Centenário, 1 a 0 para o Flu. Antes do intervalo, o panorama da partida não se alterou e o Caxias foi para o vestiário com a derrota parcial.

ETAPA FINAL MOVIMENTADA

Para tentar mudar o cenário do jogo, o técnico Luizinho mudou o time. Ele sacou o volante Mantuan e o atacante Iago e colocou dois homens de frente, Gabriel Lima e Richard. Contudo, aos 3 min Serna recebeu com liberdade dentro da área e deu um tapa para o gol. Para sorte do torcedor do Caxias, a bola foi sobre o travessão.

A primeira finalização perigosa do Caxias no jogo foi aos 7 minutos da etapa final. Calyson soltou a pancada de fora da área. A bola passou perto da trave, mas o goleiro Fábio apenas acompanhou para fora. No minuto seguinte, Richard entrou na cara do goleiro do Fluminense e, de cavadinha, acertou a trave, mas o impedimento estava marcado. A jogada serviu para levantar o torcedor na arquibancada. Aos 12 mais uma chance Grená. Gabriel Lima fintou a marcação e cruzou na cabeça de Richard. O atacante mandou para fora.

GOLS EM SEQUÊNCIA

Com jogo mais aberto, o Fluminense também seguia levando perigo. Aos 13, Cano bateu forte de dentro da área e a bola acertou a rede, pelo lado de fora. E o Fluminense ampliou aos 20 minutos da etapa final. No lado direito defensivo, Canobbio entrou livre e tocou na saída do goleiro Victor Golas. A bola encontrou o artilheiro Cano, que sem o camisa 1, chutou para o fundo da rede. O placar do Centenário apontava 2 a 0 para o Fluminense.

A resposta Grená veio rápida. Para aquecer novamente a torcida, aos 23 minutos, Alisson balançou as redes em uma forte cabeçada. Após a bola explodir no travessão e o goleiro Fábio salvar uma finalização de Richard, o zagueirão colocou o grená no jogo. Com 2 a 1, o Caxias seguia em busca de um empate.

RETA FINAL

Com sérios problemas na saída de bola, quase o Fluminense liquidou a fura. Aos 30 minutos, após um erro de passe, Arias arriscou cruzado e quase a bola bate na trave do goleiro grená. Aos 34, Otávio, de pé direito, finalizou da entrada da área e forçou bela defesa de Victor Golas.

E quase o camisa 10 mais seu quarto gol nos últimos três jogos com a camisa do Caxias. Tomas Bastos teve liberdade no corredor esquerdo e tentou a sorte. A pancada forçou o goleiro Fábio espalmar para fora aos 40 minutos. O Caxias até tentou buscar um gol nos acréscimos para levar a decisão aos pênaltis, mas a equipe esbarrou na qualidade técnica e viu o adversário se defender bem. O jogo terminou com vitória e classificação dos visitantes por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 2ª Fase

Caxias 1x2 Fluminense

Estádio Centenário

Caxias

Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, 38/2º), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Paulinho, 38/2º), Vini Guedes, Mantuan (Richard, intervalo) e Tomas Bastos; Calyson (Nicholas, 26/2º) e Iago (Gabriel Lima). Técnico: Luizinho Vieira

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Otávio , Martinelli (Nonato, 36/2º), Arias, Serna (Hércules, 26/2º), Canobbio e Cano (Everaldo, 26/2º). Técnico: Mano Menezes