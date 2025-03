Condenado por manipulação, ex-jogador do Juventude faz apelo nas redes sociais

Vitor Mendes deixou o Juventude no fim de 2022, após 21 jogos com a camisa do alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Vitor Mendes jogou fora a sua história que tinha com a camisa do Juventude. O atleta tinha um carinho especial do torcedor, mas perdeu o status após se envolver com a manipulação de jogos e ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em um caso que ganhou repercussão no Brasil inteiro. O zagueiro foi condenado no STJD. Ele foi suspenso por 720 dias do futebol e levou uma multa de R$ 70 mil.

Nesta quarta-feira (5), o jogador de 26 anos fez uma postagem em seu Instagram. O defensor pediu que o STJD acate um recurso seu para voltar a jogar. Ele postou uma foto com o seu pai internado em uma cama de hospital e implorou:

- STJD preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceita o recurso de liberação. Já cumpri 1 ano e sete meses de suspensão. O último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir - declarou Vitor Mendes.

Segundo a apuração do Ministério Público de Goiás, o jogador foi aliciado para receber um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta receberia R$ 35 mil dos apostadores e recebeu R$ 5 mil antecipado.

Para não ser denunciado criminalmente, o atleta fez um acordo com o MP após a deflagração da operação Penalidade Máxima no ano de 2023.

A última partida de Vitor Mendes em campo foi no dia 2 de maio de 2023 pelo Fluminense. Na época, o time jogava a Libertadores da América e foi campeão. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o River Plate, que terminou com vitória do time carioca por 5 a 1. Vitor Mendes defendeu o Juventude em duas oportunidades, nos anos de 2021 e 2022.

OUTROS TRÊS CONDENADOS

O zagueiro Paulo Miranda também foi condenado na esfera esportiva após a operação do MP. O atleta recebeu 720 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil multa. Ele teria aceito a proposta de R$ 60 mil, dos quais R$ 5 mil foram entregues antes mesmo da realização do jogo do Juventude contra o Fortaleza, em que teria de levar cartão amarelo. No jogo contra o Goiás, teria recebido R$ 10 mil de um total de R$ 50 mil para receber o mesmo tipo de punição no jogo.

O lateral Moraes foi punido com 720 dias de suspensão e R$ 55 mil de multa. Ele teria recebido a promessa de R$ 30 mil para que recebesse cartão amarelo no jogo entre Juventude e Palmeiras, sendo que R$ 5 mil teriam sido pagos antes do jogo. Ele levou o cartão na partida. Após firmar acordo com MP, ele virou testemunha nas investigações.