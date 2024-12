Como foi a primeira reunião entre Renato e Vasco

Renato já passou pelo Vasco em outras duas oportunidades. Jefferson Botega / Agencia RBS.

Após a saída do Grêmio, Renato Portaluppi despertou interesse do Vasco. A primeira reunião entre o treinador e o clube aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (16), no Rio de Janeiro.

A coluna apurou que este primeiro contato foi muito positivo, com apresentação do projeto para 2025 e ideias bem alinhadas. O acerto, no entanto, ainda não foi sacramentado por questões financeiras.

Este tópico envolvendo valores será debatido em uma nova reunião na manhã desta terça-feira (17), entre a direção do Vasco e empresário de Renato.

Se confirmado, esta será a terceira passagem do técnico pelo clube carioca. A primeira foi de 2005 a 2007, e depois em 2008.

Estiveram presentes na conversa, além de Renato: Pedrinho, presidente do clube carioca; Carlos Amodêo, CEO do cruz-maltino — e que trabalhou com o técnico no Tricolor —; e Gerson Oldenburg, empresário do treinador.

