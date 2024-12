O vazio deixado por Renato após sua saída do Grêmio e como preenchê-lo

Renato deixou Porto Alegre na última terça-feira (10), um dia após ter sua saída do comando técnico tricolor confirmada. Duda Fortes / Agencia RBS

Quando se passa muito tempo em um lugar, a pessoa se torna o lugar e o lugar se torna a pessoa. Assim foi a relação entre Grêmio e Renato Portaluppi. Em oito anos, o clube se tornou um pouco o treinador, e o técnico virou um pouco o clube. Dos últimos 3.011 dias da vida gremista, exatos 2,5 mil tiveram a presença direta de Renato. Natural que depois de tanto tempo reste um sentimento de vazio, uma espécie de luto pela separação entre nomes que passaram tanto tempo juntos.

Se conhecerá a dimensão do vazio apenas em janeiro, quando o elenco se reapresenta — com um novo treinador e uma nova comissão técnica. Mudanças desta magnitude causam repercussões psicológicas no ambiente. Elas são proporcionais ao tamanho da modificação.

— A liderança, pela figura que ele era, essa ausência traz um vazio. Traz uma série de perguntas sem resposta, uma série de expectativas. Faz com que outras lideranças também ocupem seus espaços. O vazio vai ser substituído pelo rearranjo de lideranças técnicas, diretivas e emocionais. Isso está em aberto — destaca o professor de psicologia da PUCRS Lucas Rosito, especialista em psicologia do esporte.

A figura imponente de Renato abre fendas não apenas pela sua história e pelo tempo de clube, mas também pelas relações. Sua presença no CT Luiz Carvalho ainda será sentida. Ele nunca escondeu sua quase onipresença, com visitas ao departamento médico, no refeitório e outras áreas.

— Faço minhas refeições no clube. Adoro ficar lá no CT. Como todo dia lá. Sempre chego bem antes do meu grupo. Termino, o pessoal vai embora, eu vou para o refeitório, fico lá batendo papo com as gringas, que são as cozinheiras, converso com todo mundo, almoço lá. Minha vida é o Grêmio — relatou Renato, em entrevista a Zero Hora, em abril.

A cicatrização deste momento poderá ser rápida ou lenta. Dependerá dos resultados nos próximos meses. Porém, pode ter reverberação imediata positiva.

— A saída causa uma repercussão. Existe a desejada, que é de mudança, a renovação, uma resposta de motivação à novidade. Podem ter aqueles que ajam diferente, se sintam mais livres, com expectativas renovadas. Se as coisas andarem bem, a sensação temporária da ausência dessa figura será substituída pela satisfação. Se não for bem sucedida, podemos ter uma ressaca, um arrependimento, em alguma medida — complementa Rosito.

Para além do Grêmio

A ausência do treinador não será sentida apenas no ambiente gremista. Desde sua primeira passagem como treinador em Porto Alegre, ele não fixou residência na cidade. Preferiu ser hóspede/morador de hotel. Somente seu nome seria razão para causar impacto no estabelecimento. Neste caso específico, ainda mais.

Renato era o único morador fixo do Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre. Pouco afeito a aparições públicas, adotava um estilo low profile. Quase não circulava pelas áreas comuns do prédio. Seu maior contato era com os funcionários da cozinha. Todos destacam a simpatia do treinador na relação diária.

Durante a enchente de maio, foi o último a deixar o hotel e o primeiro a retornar. A relação se tornou tão próxima que, ao se despedir de Porto Alegre, o treinador agradeceu aos funcionários do hotel, nominalmente ao gerente André Machado e a Seu Zé, o confeiteiro.

— O Renato fez parte da nossa vida aqui. E sempre nos tratou como um irmão da família. Então, isso é muito legal, essa simpatia dele com a gente. Porque ele é um cara muito simples, muito bacana. E sempre um bom homem. Ele é um cara que morava aqui por muito tempo. Realmente cria um vínculo mais afetivo — relata José Antônio Lourenci Nunes, o confeiteiro Seu Zé.

Grêmio e Renato viverão os próximos dias à procura de preencher o vazio que um deixou no outro. Mesmo que haja aquela estátua para lembrar que são inseparáveis.

