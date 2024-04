Aos 61 anos e com um currículo recheado de conquistas, Renato Portaluppi ainda mantém sua fome de vitórias no Grêmio. É esse o segredo que move o técnico no dia a dia. Nesta terça-feira (9), contra o Huachipato, pela Libertadores, o ídolo tricolor chega à marca de 500 jogos como técnico do clube.