Quem são os técnicos cotados para assumir o Grêmio uma semana depois da saída de Renato

Fabio Carille (E) e Pedro Caixinha (D) seguem na lista gremista. Colagem de fotos / Miguel SCHINCARIOL / AFP e Ari Ferreira / Bragantino / Divulgação

O Grêmio completa uma semana sem treinador nesta segunda-feira (19). Sete dias atrás, o clube anunciava a saída de Renato Portaluppi do cargo, que está em aberto desde então. Diversos nomes foram especulados para treinar o Tricolor, mas nenhum de fato chegou a ser concretizado. Alguns, inclusive, já foram riscados da lista.

Zero Hora realiza um apanhado de nomes que estão ou já estiveram na lista do Grêmio em busca de um novo comandante.

Os descartados

Tite

O primeiro nome a surgir com foça entre os cotados foi o de Tite, que prontamente foi procurado pelo clube, após a saída de Renato. No entanto, o ex-treinador da Seleção e do Flamengo, livre no mercado, recusou o convite para voltar ao Grêmio. Ele teria afirmado que até julho não pretende assumir nenhum compromisso.

Hernán Crespo e Matías Almeyda

Situação parecida ocorrem com os argentinos Hernán Crespo e Matías Almeyda, que não estão na lista do Tricolor.

Luis Castro e Thiago Carpini

O colunista de Zero Hora, Eduardo Gabardo, informou nesta segunda que outros dois nomes cotados também não estão na lista gremista neste momento. São eles: o português Luis Castro e o treinador do Vitória, Thiago Carpini.

Técnico estrangeiro

Ainda segundo Eduardo Gabardo, o Grêmio aguarda a resposta de um técnico estrangeiro, que tem o nome mantido em sigilo.

Seguem cotados

Fábio Carille

Um dos profissionais que segue na lista é Fábio Carille, que estava no Santos nesta temporada.

Pedro Caixinha

Fora isso, é tratado como especulação e, em partes, até desejo do torcedor, nomes como Francisco Arce, Cleber Xavier e Pablo Vojvoda.

Vale destacar que, conforme ocorrem as negociações e movimentações no mercado, alguns destes nomes citados acima podem voltar a aparecer no radar da direção gremista.

Produção: Leonardo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.