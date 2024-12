O técnico português que o Grêmio pretende entrevistar nos próximos dias 

Mesmo que a reta final do trabalho no Bragantino tenha sido ruim, os quase dois anos no comando do time paulista foram de bom nível, com a melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos em 2023, garantindo vaga na Pré-Libertadores, e duas semifinais de Paulistão. Ao todo, foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. As perdas de Léo Ortiz e Helinho, vendidos, impactaram no rendimento do time, e Caixinha acabou sem conseguir recompor o time.