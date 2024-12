A razão pela qual não aposto em Carille no Grêmio

Os novos homens do futebol gremista, Alexandre Rossato e Guto Peixoto, se manifestarão publicamente pela primeira vez no final da manhã desta sexta-feira (13), em entrevista coletiva. É provável que se tenha uma ideia de que caminho a direção está tomando. A ideia é fazer da chegada do substituto de Renato um seguimento da reformulação no vestiário, em que se buscam novos métodos de trabalho e treinamento e, principalmente, novas ideias de futebol para serem aplicadas no time.