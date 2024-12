A discussão do projeto das debêntures do Inter está debatendo o que causa mais barulho e não o essencial

Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter vota na segunda-feira (16) o projeto das debêntures, gestado em todo o 2024 e visto pela gestão do clube como uma saída para enfrentar as dificuldades econômicas e, principalmente, taxas de juros da dívida que comem à mesa com o clube diariamente. Em resumo, o Inter trocará no mercado R$ 200 milhões em dívidas de curto prazo e juros anuais de 12% + CDI por R$ 200 milhões de dívidas com prazo alongado de cinco anos, sendo um de carência, com juros anuais de 6% + CDI.

O clube, assim, busca um respiro e busca tempo para ganhar fôlego. Mesmo que os números tenham o objetivo de tratar da delicada saúde financeira colorada, o debate interno é intenso. Como são todos os debates que acontecem no Conselho Deliberativo do Beira-Rio.

Há, evidentemente, a efervescência política do clube, mas há também a questão de o Estádio Beira-Rio estar entre as garantias listadas aos investidores. O clube colocou como garantia primeira a receita de quadro social, como segunda a bilheteria, como terceira, alguma receita de publicidade. Só depois, caso o valor dessas rubricas não atingisse o pagamento mensal aos investidores, é que viria o Beira-Rio. O estádio, na verdade, se parasse nas mãos desses investidores, seria um ativo imobilizado, já que o direito de superfície está preso, por mais 10 anos, ao contrato com a Brio.

Os conselheiros têm o dever de debater e questionar qualquer projeto que envolva uma propriedade do clube como garantia. Porém, vejo que um outro debate, tão necessário como, não está acontecendo: qual o desenho feito pelo clube para fazer com que esses R$ 200 milhões não sejam apenas um paliativo nessa busca pela recuperação econômica do clube?