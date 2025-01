Site espanhol faz ranking de clubes mais valiosos do Brasileirão; veja as posições de Grêmio e Inter

Dupla Gre-Nal está no top 10 da lista do site 2PlayBook. Ivan Pacheco / Agencia RBS

O site 2PlayBook, referência na Espanha em assuntos relacionados à indústria do esporte, trouxe nesta sexta-feira (10) um estudo pelo qual aponta quanto custaria comprar um dos gigantes brasileiros. Baseado em estudo da SportsValue, do consultor paulista Amir Somoggi, a reportagem lista os 15 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. O líder, claro, é o Flamengo avaliado em US$ 871 milhões, seguido de Palmeiras, US$ 706 milhões, e Corinthians, US$ 661 milhões. Na eterna disputa Gre-Nal, o Inter ficou à frente no estudo. Ocupa a sexta colocação, avaliado em US$ 451 milhões. O Grêmio ficou em 10º, avaliado em US$ 328 milhões.

O estudo levou em conta ativos correntes, como dinheiro em caixa e investimentos financeiros, e fixos, como estádio, CT, instalações administrativas. No que diz respeito à marca, considerou 20 variáveis diferentes, divididas em três grandes grupos: potencial de mercado, potencial esportivo e receitas comerciais. A questão do Grêmio não ter a gestão da Arena interfere bastante no valor de avaliação do clube.

O site exalta o crescimento econômico do Brasileirão, mas o aponta como um "gigante adormecido", pelo potencial financeiro ainda a ser explorado. A diferença nos modelos de negócios e a dificuldade na divisão de novas receitas acabam por impedir que seu crescimento seja maior. O que só aumenta a necessidade de que se forme a Liga Única para negociação conjunta que eleve os ganhos e busca de consenso para uma divisão mais democrática.

Mesmo com esses freios, o estudo aponta que os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro, somados, valiam em 2024 US$ 7,4 bilhões, o que representa crescimento de 24% em relação à cifra de 2023. O crescimento está ligado à soma de instalações próprias, maior investimento em jogadores e revalorização das marcas.

Avaliação positiva frente a europeus

Para se ter uma ideia do crescimento dos clubes brasileiros, o Flamengo, se estivesse na Ligue 1, da França, só ficará atrás do PSG em valor de avaliação. O que valeria também para os outros 19 clubes do ranking brasileiro.

O 2PlayBook classifica o Brasileirão como a "Premier League brasileira", pela diferença em relação às demais no continente. Porém, ressalva que o crescimento dos investimentos em futebol na MLS, vitaminados pela Copa de 2026, a coloca nos calcanhares da liga brasileira.

Usando dados da La Liga Sotck Market, de 2024, o site aponta que os seis clubes mais valiosos do Brasileirão (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo e Inter) custam mais do que 17 dos 20 clubes que disputaram a La Liga na temporada passada.

Todos esses números só confirmam o que vemos nas últimas duas janelas de transferências, com os clubes brasileiros investindo pesado. Na última, inclusive, buscando jogadores jovens na Premier League, como fizeram Flamengo e Botafogo, e na MLS. É nesse cenário de bilhões que a Dupla está inserida. Basta ver apenas como vão fazer para ocupar lugar de protagonistas. Se não agirem rapidamente, correm o risco de virar plateia.