Grêmio pode começar a temporada de 2025 com apenas um lateral-direito no elenco

Igor disputará a Copinha e pode ser convocado para atuar no Sul-Americano sub-20.

O Grêmio tem algumas pendências para a próxima temporada. Uma das carências do elenco é a lateral direita pela aposentadoria de Fabio e pela ausência de Igor Serrote em virtude da disputa da Copa São Paulo e possível convocação à seleção brasileira de base. Com isso, o Tricolor pode abrir 2025 com apenas João Pedro como alternativa na posição.

A situação é gerada a partir da divulgação da lista do clube de inscritos na Copa São Paulo, a Copinha. A competição mais tradicional de base do país será realizada de 2 a 25 de janeiro e terá Igor na equipe. Jovens nascidos entre 2004 e 2009 podem atuar e a opção do Tricolor foi de fortalecer o elenco do novo técnico do time sub-20, Fabiano Daitx, para tentar conquistar o título inédito.

Além disso, o ala, que chegou a ganhar espaço nos últimos duelos do Brasileirão sob o comando de Renato Portaluppi, pode ser chamado à seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria. O torneio acontecerá na Venezuela entre janeiro e fevereiro. Com isso, ele pode ficar de fora dos primeiros confrontos do Gauchão.

Fabio, o antigo reserva, resolveu pendurar as chuteiras aos 34 anos. Ele já foi homenageado pelo Grêmio e não seguirá como atleta profissional.

Sem as duas peças, o departamento de futebol analisa alternativas. Não há perspectivas de subir outro jovem do setor para o time principal a curto prazo.

Outra possibilidade seria buscar no mercado um novo lateral-direito para completar a temporada. O assunto somente será resolvido após a contratação do novo treinador. Logo, João Pedro é o único atleta disponível para a posição para abrir o calendário de 2025.

