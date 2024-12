Grêmio anuncia novo técnico da equipe sub-20

Técnico assume o time sub-20 do Grêmio de olho na Copinha. Grêmio / Divulgação

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (12) Fabiano Daitx como novo técnico da equipe sub-20. Aos 50 anos, o treinador será apresentado durante a tarde ao grupo de jogadores, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Fabiano Daitx chega ao Grêmio no período de preparação para Copa São Paulo 2025 e para as demais competições da próxima temporada. A comissão técnica da categoria será mantida. Tendo como auxiliar Ruimar Kunzel, o preparador físico Rafael Dias e seu auxiliar João Paulo Ribeiro, além do preparador de goleiros Marcelo Rhoden.

— Fiquei muito feliz pelo convite. Estou ciente de toda a responsabilidade que estou assumindo. A categoria sub-20 do Grêmio é tradicionalmente muito forte e a expectativa de fazer um grande trabalho é muito alta. Logo de cara já teremos um enorme desafio, que é a disputa da Copa São Paulo, e eu espero que possamos fazer uma grande competição e principalmente seguir formando jogadores — disse o treinador sobre o novo desafio na carreira.

Trajetória

Daitx é graduado em Educação Física pela Unisinos em 2002 e tem especializações na pós-graduação em Administração e Marketing pela Universidade Gama Filho/RJ, em 2005, pós-graduação em Futebol pela Unigranrio/RJ, em 2007, e pós-graduação em Fisiologia e Treinamento Esportivo pela Universidade Veiga de Almeida/RJ, em 2008. Em 2018, o técnico obteve a licença A da CBF.

O profissional soma passagens pelas categorias de base do Novo Hamburgo, Caxias e Ulbra. Antes de chegar ao Tricolor, esteve por último no comando do Gaúcho de Passo Fundo na Divisão de Acesso e Copa FGF.

Com grande experiência no futebol do Interior gaúcho, o técnico já comandou os elencos principais de Brasil-Pel, Ypiranga, Avenida, Esportivo, São Luiz, entre outros clubes.

Durante sua jornada, Fabiano conquistou um título da Copa FGF, em 2018, à frente do Avenida, e foi campeão da Divisão de Acesso, em 2019, sob comando do Ypiranga.

Ficha técnica

Nome: Fabiano Daitx

Nascimento: 16/10/1974 - Porto Alegre/RS

Títulos: Copa FGF (2018) e Divisão de Acesso (2019)

