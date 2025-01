O atacante que pode recomeçar a trajetória no Grêmio

Cristian Pavón chegou ao Grêmio com status de grande reforço. Custou muito caro. Um valor na casa de US$ 4 milhões no começo de 2024. No Gauchão até teve um bom desempenho na conquista do heptacampeonato. Porém, no restante da temporada, passou a sofrer com lesões musculares e acabou perdendo espaço.



Com isso, o atacante não conseguiu retomar o melhor futebol. Mas com a chegada do técnico Gustavo Quinteros, o argentino pode ter a oportunidade de recomeçar no clube. O Grêmio rejeitou uma proposta feita pelo Talleres de Córdoba, que queria contar com o jogador por empréstimo.