Grêmio faz novo comunicado ao Santos sobre Soteldo

Soteldo pode ouvir outras propostas após o dia 31 de dezembro. André Ávila / Agencia RBS

A situação envolvendo a permanência de Soteldo no Grêmio ganhou novos elementos nesta quarta-feira (11). Consultada pela reportagem de ZH, a diretoria do Santos confirma que o Tricolor já indicou não ter condições de exercer a compra do atacante.

O contrato de empréstimo de Soteldo com o Grêmio termina no próximo dia 31 de dezembro. Para uma permanência do venezuelano na próxima temporada, o Tricolor teria que desembolsar 5 milhões de dólares (R$ 29,7 milhões).

O fato de ter comunicado não ter condições de negociar a compra definitiva do atleta, no entanto, não inviabiliza outras possibilidades de negociações envolvendo a equipe da Vila Belmiro.

Caso decida permanecer com o jogador de 27 anos, o Grêmio poderia tentar outras composições de negócio. A colocação de atletas, pagamento parcelado ou um novo empréstimo poderiam ser opções para a permanência de Soteldo.

— O Soteldo tem um valor fixado com o Grêmio. O Grêmio manteve alguns contatos com o Santos no sentido de ver de alguma forma que pudesse ser diferente daquilo que está estipulado no contrato. Vamos aguardar se o Grêmio exercerá ou não até 31 de dezembro. Caso não exerça, naturalmente o jogador retornará com possibilidade de ser aproveitado para a temporada ou até podendo fazer alguma outra negociação prevista caso seja do interesse do Santos — disse o presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira, em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo.

Outros clubes já demostram interesse na contratação de Soteldo. O Corinthians seria um desses clubes, mas a preferência segue com o Grêmio até o próximo dia 31.