O curioso caso envolvendo os goleiros de Grêmio e Cruzeiro 

Grando tem vínculo com o Tricolor até 2026. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

No início de 2024, Grêmio e Cruzeiro anunciaram uma troca de goleiros. Gabriel Grando foi para a Raposa enquanto Rafael Cabral desembarcava em Porto Alegre. Ao final da atual temporada, porém, os dois retornarão aos seus clubes de origem.

Gabriel Grando, inclusive, já se despediu do Cruzeiro, clube pelo qual não realizou uma partida sequer. O goleiro tem contrato com o Grêmio e, caso não seja negociado nos próximos dias, vai se reapresentar no início de janeiro. Sua utilização, no entanto, vai depender da análise da nova comissão técnica. O vínculo de Grando com o Tricolor vai até dezembro de 2026.

Já Rafael Cabral desembarcou no Grêmio para disputar posição com o argentino Marchesín. Foram apenas seis jogos disputados e oito gols sofridos. O goleiro possui contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025.

Rafael Cabral ainda não foi comunicado oficialmente de sua não renovação de contrato com o Tricolor.