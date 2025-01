A pedido de Quinteros, Grêmio rejeita propostas e "desarquiva" Pavon

Pavon deve começar o ano como ponta-direita titular do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O atacante Pavon começa o ano em alta com o novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros. Ao menos, a primeira amostra da pré-temporada indica que o argentino é o mais cotado para ser titular da ponta direita tricolor no início do Gauchão. Nos últimos dias, a direção gremista inclusive rejeitou uma proposta pelo atleta.

"Arquivado" por Renato Portaluppi no segundo semestre de 2024, quando despencou na hierarquia dos atacantes, o argentino é agora considerado por Quinteros a melhor alternativa do elenco atual para a ponta direita. Tanto que o atleta foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o São José, em jogo-treino nesta terça (14).

Isso não significa, necessariamente, que Pavon será o protagonista do ataque tricolor ao longo da temporada. Afinal, uma das prioridades gremistas no mercado é a contratação do ponta-direita sueco Niclas Eliasson, do AEK Atenas-GRE. Caso o negócio com os gregos seja concretizado, aí sim o clube avaliará liberar o argentino em caso de propostas vantajosas.

Porém, no cenário atual, Quinteros conta com Pavon. Como Aravena iniciará o ano como titular na ponta esquerda, o argentino é hoje, para o comandante, o único atleta do elenco tricolor disponível para a função no lado direito.

Afinal, Monsalve deve disputar posição com Cristaldo como meia-centralizado, enquanto Edenilson deve ser utilizado como volante defensivo. Já Nathan Fernandes está a serviço da seleção sub-20 e só retornará em fevereiro.

Recentemente, o Grêmio rejeitou uma proposta de empréstimo do Talleres-ARG por Pavon. O clube só admite liberar o atleta em caso de venda. E, ainda assim, se os valores forem expressivos.