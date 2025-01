A foto e uma incrível história que só o Grêmio pode produzir

O time do Grêmio campeão da Libertadores em 1983. Grêmio / Divulgação

No dia 28 de junho de 1983, o Grêmio entrou para a galeria dos campeões da América ao vencer o Peñarol por 2 a 1 em uma noite única no Estádio Olímpico. Aquela partida é recheada de grandes histórias, e eu tive acesso a uma que merece ser conhecida por todos os gremistas, já que revela um pouco da alma do estádio Olímpico e da paixão pelo clube.

Existe uma foto daquela noite que foi vista por todos que vivem o Grêmio. A imagem tem Paulo Roberto, Mazaropi, Baidek, China, Casemiro e De Leon, em pé, e Renato, Osvaldo, Caio, Tita, Tarciso e o massagista Banha, agachados. Eles estão acompanhados de seis meninos e a história de um deles ganha, nos dias de hoje, um valor muito forte.

Um menino franzino, então com oito anos, em pé entre o agachado Renato e o lateral direito Paulo Roberto (em pé), e que viu a mágica partida de dentro daquele ambiente, começou o seu amor pelo Grêmio bem antes daquele momento. Ele era filho de querido bilheteiro do Olímpico de nome José Carlos e morava na Rua Eurico Lara, que fica muito próxima ao estádio.

O garoto, ao lado de Renato Portaluppi. Grêmio / Divulgação

O pátio daquele menino era o Velho Casarão, local dos encontros de todas as crianças gremistas que tiveram a dádiva de morar naquela região. A história do bilheteiro e do seu filho caminhou junto com o Grêmio por todo o tempo.

A força do clube, que empregava o pai e trazia momentos únicos para a relação deles, pode ser sentida por milhões de gremistas que sabem o que quer dizer essa paixão que une famílias em torno de uma bandeira. A vida caminhou e o seu José Carlos e seu filho viram o Grêmio deixar o Olímpico, mas o clube seguiu forte no coração de ambos.

A história dos dois, no entanto, seguiria na nova casa. Aquele menino cresceu, virou advogado e nunca deixou a sua relação com o passado se perder. Uma das coisas mais importantes entre eles seguia sendo a força que tanto os uniu. Os jogos do Grêmio eram de encontro entre aquele menino da noite histórica e o seu pai, agora já aposentado.

Em 2022, o seu José Carlos faleceu, mas o seu filho seguiu com a incrível tarefa de se dedicar ao Tricolor. Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, é o menino daquela foto e essa é uma história única. Definitivamente, a força do Grêmio está e sempre estará na grandeza do coração dos gremistas.

Alexandre Rossato é, atualmente, vice de futebol do Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação