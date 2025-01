Marchesín, Cuellar e a primeira escalação: o agitado dia do Grêmio

Marchesín estaria na mira do Boca Juniors. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O ano finalmente começou para o Grêmio. Esta segunda-feira (13) marca a primeira escalação do técnico Gustavo Quinteiros. Além disso, novas notícia sobre o volante Cuellar empolgam a torcida. Também ocorrem especulações sobre a possibilidade de saída de Marquesín, que causam preocupação. Um dia agitado em todos os segmentos do clube.

Possível desligamento de Cuellar

A primeira informação surgiu na noite de domingo. O possível desligamento do volante Gustavo Cuellar do clube árabe agitou as redes sociais gremistas. Existe grande expectativa sobre a possibilidade de anúncio oficial do jogador ainda nesta segunda-feira (13).

Cuellar é a principal contratação do Grêmio na temporada e chega para assumir uma função carente no time. A abertura do meio de campo, com o volante colombiano, vai permitir novas possibilidades de montagem do time e irá também proteger os zagueiros, tão criticados nos dois últimos anos.

Leia Mais As opções de Quinteros para o time titular do Grêmio na largada de 2025

Proposta do Boca por Marchesín

Por outro lado, preocupação. Ganha força a especulação sobre uma proposta do Boca Juniors pelo goleiro Marquesín, líder do time do Grêmio. Na Argentina, os principais jornais indicam que o clube comandado por Riquelme tem um acordo com o goleiro e espera ter facilidade para conseguir a liberação do jogador junto ao Tricolor. Um negócio de difícil solução para o Grêmio.

Se é verdade que Marquesín tem contrato com o clube até o final do ano, sabe-se que a vontade do jogador, nestas horas, acaba prevalecendo. E esta é a questão. Marquesín quer ou não quer deixar o Grêmio? O dia promete também neste ponto.

Leia Mais Diretor do São Paulo confirma tentativa do Grêmio pelo zagueiro Arboleda

Por fim, o time. O Grêmio realiza, à tarde, um jogo treino contra o São José e o técnico Gustavo Quinteros irá mostrar a sua primeira escalação da temporada. O time base, por óbvio, ainda receberá reforços, mas algumas questões podem começar a resolvidas.