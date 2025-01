Empresário da Serra responde se pode comprar uma futura SAF do Caxias

Possível SAF do Caxias não irá envolver o patrimônio do clube. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou força no Estádio Centenário após o Conselho Deliberativo do Caxias autorizar, por 111 votos favoráveis e dois contrários, a possibilidade de o clube analisar uma proposta futura para virar SAF.

Um possível investimento irá envolver apenas o departamento de futebol, sem colocar o patrimônio do clube. Seja a estrutura do Estádio Centenário, Centro de Treinamentos, cores e hino do clube, por exemplo.

Em setembro do ano passado, um fundo português conheceu as dependências do clube com intuito de investir em uma parceria. Depois, não se teve mais informações. Internamento, o Caxias admite não ter pressa, pois é preciso cuidar muitos pontos para não cair nas mãos de um aventureiro.

Em recente entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Neco Argenta foi questionado se pode ser um possível comprador da SAF do Caxias. Conselheiro Grená e empresário da Serra de sucesso, ele deixou uma brecha para um possibilidade futura, mas não agora:

— Não querendo dar voltas nisso, eu sou apaixonado por futebol. Eu estou no Caxias porque, primeiro, eu sempre gostei de futebol e desde criança sou torcedor do Caxias. Quando eu falo que existem várias viabilidades, eu não necessariamente entendo que precisa ser alguém de fora. A gente sempre entende que o que é do exterior, o que vem de fora, pode ter muito mais valor. E que possa ser não somente eu, assim como possam ter outros investidores aqui na região, no Estado do Rio Grande do Sul, que tenham interesse no projeto — declarou Neco, que completou:

— Neste momento, eu não teria um interesse direto, até porque o meu foco está nas nossas empresas, mas é o que eu falei. Insisto em afirmar que é uma marca, é um produto que tem muito valor. E esse cuidado nós vamos ter. Eu não tenho poder de decisão, eu sou somente um conselheiro, mas como conselheiro, o nome já diz, nós temos que ter o papel de conselheiro. Vamos ter muito cuidado na análise das propostas que poderão que podem e poderão aparecer. Nós não estamos com pressa.

Exemplo vizinho

Desde que voltou para a elite do futebol gaúcho em 2016, o clube passou por uma forte reestruturação. Nos últimos anos, além de ter poder financeiro para investir e subir à Série C do Brasileiro, o Grená também avançou em infraestrutura e saneou as dívidas. Assim, para Argenta a SAF hoje não seria o único caminho para o Caxias. Ele chegou a citar o rival no quesito gestão:

— O que é a SAF? De uma certa forma, é uma empresa com gestão, independente de quem são os sócios. E o Juventude hoje demonstra que é um clube que tem gestão. Não necessariamente precisa de sócios ou de dinheiro externo. Porque todas as empresas, os investidores que colocam o dinheiro, têm interesses financeiros muito acima da torcida. Então, eu estou falando do Juventude, é um bom exemplo que nós temos aqui — explicou o conselheiro.

Argenta também ressaltou as boas gestões dos últimos anos do Caxias dentro e fora de campo. Ele disse que o clube em muito pouco débito aberto e que a posição administrativa invejável dentro do cenário de clubes do mesmo nível.

— Claro que ainda tem algumas arestas a serem aparadas, algumas situações pontuais do passado, mas muito pouco. Por isso que talvez o Caxias seja um bom ativo e um bom atrativo para possíveis SAFs, para possíveis investidores. Mas não é o único caminho. E eu entendo que tem que ser algo muito bem construído, muito bem analisado. Acho que o Conselho tomou uma decisão correta em poder aprovar a análise. Sempre que se tem oportunidades, temos que olhar - ponderou Neco Argenta, que finalizou: