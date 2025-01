Juventude anuncia contratação de atacante do Flamengo

Petterson assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. EC Juventude / Divulgação

A segunda-feira foi de anúncios no Alfredo Jaconi. Depois do zagueiro Adriano Martins e do goleiro Gustavo, o Juventude confirmou a contratação do atacante Petterson, de 21 anos.

O atleta, que pertence ao Flamengo, assinou contrato com o Verdão até o final da temporada. Petterson já vestiu a camisa alviverde no jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas, no fim de semana, e marcou um dos gols na vitória por 2 a 0.

No último ano, o atacante disputou o Campeonato Português pelo Estrela Amadora. Cria do Flamengo, Petterson fez toda sua formação como atleta nas categorias de base do rubro-negro, onde conquistou títulos importantes como o Campeonato Brasileiro nas categorias sub-17 e sub-20 e a Copa do Brasil sub-17.

Ficha técnica