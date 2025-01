Juventude oficializa a contratação de goleiro titular do Criciúma

Gustavo chegou no Verdão com contrato de dois anos. Celso da Luz / Criciúma E.C. / Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (13), o Juventude anunciou a oficialização do goleiro Gustavo até 2026. O atleta de 31 anos já treina com a equipe alviverde, visando o Gauchão.

Formado na base do Vitória, onde foi campeão do Campeonato Baiano em 2013, o jogador disputou as últimas quatro temporadas pelo Criciúma. No clube catarinense, foi titular absoluto e conquistou bicampeão estadual.

No Juventude, Gustavo veio com o status de titular, porém, irá disputar a vaga com Marcão, que iniciou o jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, que ocorreu no último sábado (11). O reforço entrou no segundo tempo da partida teste da pré-temporada.

Gustavo chegou para substituir o goleiro Gabriel Vasconcellos. Titular na temporada passada, Vasconcellos deixou o Estádio Alfredo Jaconi após o fim do empréstimo junto ao Coritiba. O alviverde tentou comprar o jogador, mas os valores fugiram do poder financeiro do time da Serra.

Ficha Técnica