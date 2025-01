Com Nenê no terceiro time, Juventude vence o Sindicato antes de amistoso com o Boca Juniors

Nenê atuou os últimos 30 minutos do jogo-treino. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com nove dias de pré-temporada para a maioria dos atletas, o Juventude realizou o seu primeiro teste visando o ano de 2025. O técnico Fábio Matias observou o elenco de jogadores diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. O jogo-treino foi realizado no Centro de Treinamentos do clube e começou às 15h30. O Papo venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Petterson e Nenê, de pênalti. Ambos os gols saíram no último tempo.

Apenas a imprensa e 10 sócios em dia, sorteados pelo Juventude, tiveram acesso à primeira atividade alviverde do ano. A partida foi dividida em três tempos de 30 minutos.

O primeiro esboço de time titular do Juventude para o começo da temporada teve Marcão; Ewerthon, Boza, Adriano Martins e Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Nos primeiros 30 minutos, o time enfrentou dificuldades, muito pela falta de ritmo, perna pesada e pouco tempo de pré-temporada. O atacante Ênio foi o que mais se destacou pelo lado direito do ataque. O volante Jadson jogou com uma faixa na cabeça devido a um procedimento estético. A primeira etapa terminou sem gols.

GOLS NO ÚLTIMO TEMPO

Atacante Batalla sofreu pênalti na terceira etapa de jogo. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

No segundo tempo, o técnico mudou o time, mas manteve Marcão no gol. A linha defensiva contou com Reginaldo, Abner, Cipriano e Alan Ruschel. O meio-campo com Kelvi, Davi Goes, Mandaca. E o ataque foi formado com Vitor Pernambuco, Batalla e Gilberto. O centroavante foi quem teve mais oportunidades, mas não balançou a rede. O zagueiro Abner ainda colocou uma bola na trave, mas o placar seguiu 0 a 0.

O último tempo teve mais modificações. O técnico do Verdão misturou atletas da base e jogadores que atuaram os outros dois tempos, mas a grande novidade foi o meia-atacante Nenê.

A equipe teve Gustavo; Wictinho, Pedro, Adriano Martins, Marcos Paulo; Mandaca, Luiz Henrique, Nenê; Petterson, Batalla e Caíque. Entraram no decorrer da atividade o zagueiro Abner, o atacante Vitor Pernambuco e o volante Kelvi.

O primeiro gol alviverde saiu dos pés de Petterson em um chute cruzado de dentro da grande área. Por fim, Nenê ampliou em uma cobrança de pênalti forte, no canto esquerdo do goleiro. A penalidade foi sofrida pelo atacante Batalla.

AMISTOSO NO EXTERIOR

Agora, o Juventude tem mais um teste antes do começo do Gauchão. No próximo dia 15 de janeiro, o Verdão entra em campo na Argentina, onde irá enfrentar o Boca, às 20h, em um teste de luxo antes do Estadual.