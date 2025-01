Juventude confirma contratação de atacante colombiano

Colombiano atuará em 2025 no Verdão emprestado pelo Talleres-ARG. EC Juventude / Divulgação

Na noite desta segunda-feira (13), o Juventude confirmou a chegada do atacante Emerson Batalla, de 23 anos. O colombiano chega por empréstimo do Talleres-ARG até o fim da temporada.

Batalla já participou do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, no sábado (11). Ele atuou na segunda formação utilizada pelo técnico Fábio Matias para rodar elenco e deixou o gramado no terceiro tempo de 30 minutos do teste realizado no CT alviverde.

O colombiano atuou em 2024 pelo Alianza-COL e teve bons números. O atacante teve 39 partidas, com oitos gols e sete assistências. Ele atua pelos lados do campo, preferencialmente pela extrema-direita.

Emerson Batalla finalizou seu processo de formação como atleta profissional no América de Cali, onde estreou profissionalmente em 2020 e conquistou a Liga Colombiana Apertura. No clube permaneceu até 2022, quando foi contratado pelo Talleres, da Argentina. No futebol Argentino defendeu ainda o Patronato, onde foi campeão da Copa Nacional. Em 2023, retornou a Colômbia para defender o Independiente Medellín. No país passou ainda por Santa Fé.

Ainda nesta segunda-feira, o clube confirmou as contratações do goleiro Gustavo, do zagueiro Adriano Martins e do atacante Petterson.

