Calor excessivo pode afetar seriamente o bem-estar e a qualidade de vida Krakenimages.com / Shutterstock | Portal EdiCase

O verão chegou e o aumento acentuado das temperaturas, que pode ultrapassar os 40 ºC em diversas cidades brasileiras durante a estação, pode afetar seriamente o bem-estar e a qualidade de vida. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a exposição excessiva a ambientes muito abafados causa o desequilíbrio da temperatura interna do corpo e a redução das reservas de água do organismo, fatores que podem causar um grande impacto na saúde.

Abaixo, confira 5 problemas de saúde causados pelo calor excessivo e como evitá-los!

1. Insolação

A insolação ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura adequadamente, resultando em uma elevação perigosa da temperatura interna. Caso não seja tratado de forma adequada, esse quadro pode levar a danos nos órgãos internos e até mesmo ao óbito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os principais sintomas da insolação incluem sensação de pele quente e seca, febre alta, confusão mental e perda de consciência. Para evitá-la, é recomendado evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia (entre 11h e 16h), usar roupas leves e protetor solar, além de buscar ambientes frescos.

2. Doenças cardiovasculares

Conforme o Dr. Alexandre Siciliano, cirurgião cardíaco e head de cardiologia do Hospital São Lucas Copacabana, que faz parte da Dasa, o calor pode prejudicar seriamente o funcionamento do sistema cardiovascular, especialmente em pessoas que já têm problemas no coração.

“O calor excessivo força o coração a trabalhar mais para regular a temperatura do corpo e combater a insolação, o que pode levar ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Por isso, pessoas com hipertensão, insuficiência cardíaca ou doenças arteriais devem tomar cuidado durante as épocas conhecidas por serem muito quentes, como os meses de verão”, explica o especialista.

Os sintomas do agravamento de doenças cardiovasculares podem incluir falta de ar, dor no peito e cansaço extremo. Manter-se em lugares frescos, evitar esforço físico e fazer uso de medicamentos conforme orientação médica são formas de proteger o sistema cardiovascular durante o calor.

Idosos devem ser estimulados a beber água durante o dia para evitar a desidratação YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Desidratação

Outra ameaça da exposição prolongada ao calor é a desidratação, quando o corpo perde mais líquidos do que ingere e compromete seu pleno funcionamento. A falta de reposição adequada de água pode causar uma série de sinais no corpo, como sensação de boca seca, dor de cabeça, tontura e cansaço.

Durante dias de calor intenso, o risco de desidratação aumenta consideravelmente, em especial entre crianças e idosos que, em muitos casos, devem ser estimulados a ingerir água ao longo do dia. Para prevenir a desidratação, é fundamental beber água, mesmo sem sentir sede, e evitar o excesso de bebidas alcoólicas, açucaradas ou com cafeína, que desidratam o organismo.

4. Cãibras

O Dr. Vitor Dominato, clínico geral do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), que também faz parte da Dasa, alerta sobre as cãibras musculares causadas pelo excesso de calor. Segundo o especialista, essas contrações involuntárias são mais comuns em pessoas que realizam atividades físicas durante o dia mais quente e não tendem a repor adequadamente os sais minerais perdidos por meio do suor. Para prevenir as cãibras, é importante se hidratar e consumir alimentos ricos em potássio e sódio, como bananas e isotônicos.

5. Exaustão

A exaustão pelo calor é uma condição que ocorre quando o corpo perde muito suor e sal, resultando em fraqueza, náusea e tontura. Ela é mais comum em pessoas que ficam expostas ao calor intenso por longos períodos sem descanso adequado ou hidratação. Conforme o Dr. Vitor Dominato, quando não amenizada, a exaustão pelo calor pode evoluir rapidamente para a insolação, tornando a condição ainda mais grave.

Entre as pessoas mais vulneráveis estão as crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas ou imunossupressoras. Para prevenir, é essencial descansar frequentemente, usar roupas frescas e consumir líquidos com reposição de sais minerais, como isotônicos.

Caso a pessoa tenha sintomas relacionados aos quadros que podem ser causados pelo calor intenso, é indicado que ela busque orientação médica quanto antes para preservar a saúde e o bem-estar.