Conheça os signos dos participantes do Camarote do BBB 25

Astrologia ajuda a compreender a personalidade dos participantes do Camarote do BBB 25 Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

O Big Brother Brasil 2025 começou, e é claro que o público já está ansioso para conhecer melhor a personalidade de cada participante. Para os interessados por astrologia, não é preciso esperar o desenrolar do jogo, pois os signos podem revelar muito sobre os jogadores.

Este ano, é a vez de Libra, Gêmeos, Sagitário e Capricórnio brilharem na casa mais vigiada do Brasil. Por isso, prepare-se para uma temporada repleta de romance, estratégias afiadas e muita diversão. Abaixo, confira os signos das duplas do camarote do BBB 25!

1. Daniele Hypolito e Daniele Hypolito – Gêmeos e Virgem

O lado intelectual dos signos de Diego e Daniele Hypolito pode trazer vantagens para o jogo Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Os irmãos Hypolito têm dois anos de diferença. Diego, nascido em 19 de junho de 1986, é geminiano, enquanto Daniele, nascida em 8 de setembro de 1984, é virginiana. Essa combinação pode trazer vantagens ao jogo, pois ambos possuem um perfil altamente intelectual.

No entanto, a superficialidade de Gêmeos nas relações pode se tornar um ponto fraco para a dupla. “[Os geminianos] gostam de saber sobre vários assuntos, mas não costumam ter o foco necessário para se aprofundar em algo. Falam sobre o que sabem como se tivessem um vasto conhecimento e raramente aceitam críticas sobre a sua superficialidade”, explica a astróloga Thaís Mariano.

2. Diogo Almeida e Vilma – Sagitário

A personalidade extrovertida do signo de Diogo Almeida e Vilma pode trazer mais energia e entusiasmo para o reality show Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Diogo Almeida e Vilma, ambos do signo de Sagitário, prometem trazer energia e entusiasmo ao BBB 25. Isso porque os sagitarianos são conhecidos por sua personalidade extrovertida e espírito aventureiro. Porém, o lado exagerado desses nativos – com comidas, bebidas, festas e opiniões – e a impulsividade podem se tornar um desafio para a dupla em momentos estratégicos.

3. Gracyanne Barbosa e Giovanna – Virgem e Libra

As características dos signos de Gracyanne Barbosa e Giovanna podem favorecer as estratégias de jogo Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna, dos signos de Virgem e Libra respectivamente, formam uma dupla que pode surpreender os fãs do reality show. A praticidade e o olhar detalhista de Virgem, combinados com a diplomacia de Libra, podem criar uma dinâmica equilibrada e estratégica no jogo.

Em contrapartida, o senso crítico dos virginianos e a indecisão típica dos librianos podem criar momentos de tensão. “O desafio dos librianos é, então, aprender a se posicionar de forma justa e harmoniosa”, comenta Thaís Mariano.

4. Vitória Strada e Mateus – Libra e Capricórnio

A combinação dos signos de Vitória Strada e Mateus pode ser poderosa para conquistar aliados no jogo Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Vitória Strada, de Libra, e Mateus, de Capricórnio, formam a quarta dupla do Camarote do BBB 25. Os amigos, que revelaram que adoram “malhar a língua”, têm tudo para se dar bem no jogo, uma vez que o lado sociável de Libra, associado a determinação de Capricórnio, pode ser uma combinação poderosa para conquistar aliados e trazer estabilidade ao reality show.