Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta quarta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Estar bem com as pessoas não quer dizer que você deva concordar com tudo e aceitar qualquer coisa que venha delas. Você pode discordar, mas dessa vez tenha o cuidado de o fazer com elegância e cordialidade.