Tour astronômico "Imersão nas Galáxias" tem nova temporada em Cambará do Sul

Você não precisa viajar ao Deserto do Atacama, no Chile, para viver a experiência de observar o "céu mais estrelado do mundo", com guia especializado e fotos de cair o queixo. Aqui mesmo, em Cambará do Sul, na Serra, é possível fazer isso — e em grande estilo.

No próximo sábado (18), se São Pedro colaborar, o Parador Cambará (hotel em estilo glamping, "camping" com "glamour") dará a largada à temporada 2025 do projeto Imersão nas Galáxias.

Trata-se de uma noite especial (que começa com o pôr do sol estonteante no alto das montanhas) para ver e aprender sobre planetas, constelações e fenômenos astronômicos.

Até a origem da vida na Terra é abordada pelo astrofotógrafo Egon Filter, responsável por conduzir a atividade e — claro — registrar imagens como as que você vê acima.

— Descobri que o Egon havia criado um centro de astrofotografia em Cambará, e decidi procurá-lo para uma parceria. Deu certo. É muito legal, porque a incidência de luzes artificiais na região é baixíssima, o que permite ver a Via Láctea de um jeito único — diz Rafael Peccin, diretor do Grupo Casa Hotéis, à frente do Parador.

Exclusiva para hóspedes, a experiência ocorre sempre em Lua Nova (menos luz) e começa com uma mesa montada ao ar livre, no ponto mais alto da Fazenda Camarinhas, que fica nas proximidades (o trajeto é feito em veículo 4x4) e tem vista panorâmica de 360°.

Na mesa, são servidos produtos regionais como queijos, embutidos, geleias, pães, empanadas artesanais e frutas da estação, além de vinhos e espumantes locais, chás e cafés. À medida que o crepúsculo avança, Filter inicia as explicações sobre cada etapa do anoitecer e vai identificando astros e estrelas.

— Eu adoro fazer isso e ver o brilho nos olhos das pessoas. Sou um desses malucos que correu o mundo em busca de grandes fotografias. Fiz seis expedições ao extremo norte da Escandinávia para ver a aurora boreal. Voltei e criei o projeto Caminho das Estrelas no RS. Em 2022, passei a oferecer um tour astronômico e, desde 2023, tenho me dedicado à Imersão nas Galáxias — conta Filter, que se diverte registrando "selfies estrelares" para os participantes.

A atividade vai até por volta das 22h, com direito a papos-cabeça e conversas sobre o tema mais pop entre os grupos: a vida fora da Terra.

— Todo mundo quer saber dos E.T.s, né? Falo sobre esse e outros assuntos, sempre do ponto de vista da ciência — destaca Filter.

A programação em 2025

Além do encontro inaugural de janeiro, as próximas datas já estão confirmadas: 22 de março, 19 de abril, 31 de maio, 21 de junho, 19 de julho, 16 de agosto, 13 de setembro, 11 de outubro, 15 de novembro e 13 de dezembro.

Mais informações

Com duração de cerca de quatro horas, a experiência custa R$ 750 (mais taxa de serviço) por pessoa, incluindo transporte, acompanhamento especializado, piquenique e fotos digitais.

A atividade é exclusiva para hóspedes a partir de 16 anos e pode ser reservada pelo telefone (54) 3295-7575 ou pelo site parador.com.br. As tarifas de hospedagem começam em R$ 946 (mais taxa de serviço) para casal, em barraca luxo.

Dica