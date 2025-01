Cíntia Moscovich dará oficina sobre contos no Instituto Caminhos da Palavra 

Cíntia fará leituras analíticas e exercícios de escrita com os participantes.

Criada pela escritora gaúcha Cíntia Moscovich, a oficina literária online “Conto, esse pequeno notável" será um dos destaques da programação do Instituto Caminhos da Palavra em fevereiro. Em quatro encontros virtuais, a ex-patrona da Feira do Livro de Porto Alegre fará leituras analíticas e exercícios de escrita com os participantes.