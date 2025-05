Estúdio de dança de Canoas se dedica a ensinar coreografias de k-pop: "Para todos os públicos"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A canoense Bruna Justin Fraga Froes, 20 anos, conheceu o k-pop em 2016, por meio de vídeos do YouTube. Um ano depois, já estava dançando o ritmo asiático, tendo a facilidade de aprendizagem por já ter tido aulas de outros gêneros. Em 2021, montou o Studio Dancing Dream, totalmente dedicado à música popular coreana.

A ascensão da jovem dançarina neste universo foi tão meteórica quanto a popularização da cultura da Coreia do Sul no Brasil — atualmente, é um fenômeno, com shows, produtos e produções audiovisuais contagiando o país. Os doramas, por sinal, estão sempre entre os conteúdos mais vistos das plataformas de streaming.

Embalada por esta popularidade, Bruna é convidada para se apresentar em eventos destinados à cultura asiática, alimenta um canal no YouTube e já participou de programas de televisão, incluindo atrações nacionais, mostrando a sua dança. Hoje, em seu estúdio, a jovem conta com cerca de 50 alunos.

— É muito gratificante ver, a cada ano, o estúdio tomando mais forma e recebendo mais gente, de todas as idades. Podem participar alunos a partir dos oito anos e, depois disso, é para qualquer idade. Atualmente, a aluna mais velha que eu tenho tem 33 anos, mas eu já tive uma de 53. E é muito legal ver a diferença das faixas etárias e saber trabalhar com elas — destaca a professora.

O Dancing Dream oferece o plano de duas aulas por semana — podendo ser nas segundas e quartas ou nas terças e quintas —, sempre a partir das 18h, pois Bruna precisa se dividir entre a dança e a sua licenciatura em Matemática, sua outra paixão.

Para quem quiser se aventurar no ritmo do k-pop, basta marcar uma aula experimental grátis — é só entrar em contato com a professora pelo WhatsApp (51) 99887-3665 ou pelo Instagram @dancingdream_studio. O estúdio fica na Rua Monte Castelo, 355, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas.