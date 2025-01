Biblioteca Pública do Estado tem salto de 80% no empréstimo de livros em 2024; veja os campeões

Você deve ter visto: em 2024, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, pessoas que não liam livros eram a maioria no país. Isso não impediu a Biblioteca Pública do Estado (BPE), joia criada em 1871 no Rio Grande do Sul, de registrar um feito e tanto.

Em 2024, a instituição pública registrou um salto de 80% no volume de empréstimos. O número de obras retiradas por frequentadores passou de 3 mil em 2023 para 5,3 mil entre janeiro e dezembro do último ano, apesar da enchente.

— Será mesmo que a leitura está em queda? Acredito que não. O que falta é estímulo. Uma biblioteca não pode mais se contentar apenas em ter livros na estante. Se for assim, já era. É preciso criar formas de atrair as pessoas — diz a diretora Ana Maria de Souza, que desde março de 2023 está à frente de uma revolução na instituição.

A transformação incluiu a ampliação de eventos culturais no local (inclusive com shows do artistas consagrados, como Vitor Ramil), a criação de exposições literárias com pegada visual inovadora e uma maior abertura ao público (com o projeto BPE + Cultura, com atividades em plena rua).

O prédio não chegou a ser diretamente atingido pela catástrofe climática, mas ficou fechado por 15 dias (sem água e luz) e, quando retornou, sentiu os efeitos da queda do movimento. Mas, com a oferta de atividades culturais, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Banrisul, as dificuldades foram superadas.

Ao todo, a biblioteca recebeu 35.710 pessoas em 2024, mantendo praticamente o mesmo número de 2023, quando não houve enchente. Foram 76 visitas guiadas, com 2.208 pessoas, cinco exposições literárias e artísticas e 104 eventos (com 4.592 pessoas).

Para 2025, Ana Maria e sua equipe planejam consolidar a BPE como um polo de atividades culturais e reformular o clube de leitura (para torná-lo mais atrativo). Entre as mostras previstas, um dos destaques será a obra de Erico Verissimo (para marcar os 120 anos de nascimento e 50 anos da morte do ícone).

Se você ainda não conhece o prédio onde estão resguardadas 240 mil livros (inclusive algumas raridades), faça uma visita. É de graça.

Os livros mais retirados 2024

Confira quais foram os 10 livros mais emprestados pela Biblioteca Pública do Estado:

O avesso da pele, Jeferson Tenório Água funda, Ruth Guimarães A terra dos mil povos, Kaká Werá Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves A falência, Júlia Lopes de Almeida Várias histórias, Machado de Assis A hora da estrela, Clarice Lispector O tempo e o vento, Erico Verissimo Torto arado, Itamar Vieira Júnior Mas em que mundo tu vive, José Falero

A maioria deles está na lista obrigatória de leituras para o vestibular na UFRGS, mas, na avaliação da diretora Ana Maria de Souza, não é só isso que justifica o sucesso.

Jeferson Tenório, por exemplo, foi alvo de uma tentativa de censura em 2024, e a história chamou a atenção dos leitores, o que levou muita gente a procurar por O avesso da pele. Não à toa, o livro ficou em primeiro lugar no ranking.

Sobre a BPE

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) fica na Rua Riachuelo, 1.190, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h. É só chegar. Pode ler, pesquisar e retirar livros.