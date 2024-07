Autor de O Avesso da Pele, livro censurado no Rio Grande do Sul em março deste ano, Jeferson Tenório relatou, nesta semana, o que classificou como mais um episódio de racismo. Nas redes sociais, o escritor afirmou ter sido alvo de uma abordagem policial preconceituosa no Parque da Redenção, em Porto Alegre.