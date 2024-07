Primeiro, foi O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, no Rio Grande do Sul. Agora, o alvo de debate é O Menino Marrom, de Ziraldo, cuja suspensão em escolas do interior de Minas Gerais a Justiça acaba de derrubar. O que as duas obras têm em comum? Ambas tratam de racismo e - coincidentemente ou não - foram censuradas.